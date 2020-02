Bernie Sanders passa Joe Biden em duas pesquisas nacionais democratas

Com o bom resultado obtido em Iowa, o senador Bernie Sanders superou o ex-vice-presidente Joe Biden em duas pesquisas nacionais sobre as primárias democratas.A pesquisa Reuters/Ipsos mostra que 20% votariam em Sanders, um ponto a mais do que na semana passada. Biden registrou uma queda de cinco pontos percentuais, aparecendo com 17% das intenções de voto edit

247 - Com o bom resultado obtido em Iowa, o senador Bernie Sanders superou o ex-vice-presidente Joe Biden em duas pesquisas nacionais sobre as primárias democratas.A pesquisa Reuters/Ipsos mostra que 20% votariam em Sanders, um ponto a mais do que na semana passada. Biden registrou uma queda de cinco pontos percentuais, aparecendo com 17% das intenções de voto.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "outros 11% apoiaram a senadora progressista Elizabeth Warren, enquanto 8% preferiram o ex-prefeito de South Bend, Indiana, o centrista Pete Buttigieg. Cinco por cento se manifestaram a favor do empresário Andrew Yang, e 3% da senadora Amy Klobuchar."

A matéria ainda informa que "a pesquisa da Universidade de Quinnipiac apontou um resultado parecido. Sanders liderou a preferência para representar o Partido Democrata nas eleições presidenciais de 3 de novembro com 25%, na frente do moderado Biden, com 17%. Nesta sondagem, Bloomberg também aparece em terceiro, bem perto de Biden, com 15% um aumento expressivo em comparação com os 8% registrados no final de janeiro."