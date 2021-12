Bezos posta foto sorrindo enquanto bombeiros buscam vítimas em centro de distribuição da Amazon

Apoie o 247

Por Talita Laurino, Metrópoles - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais por seu comportamento após a tragédia que atingiu um centro de distribuição da empresa na cidade de Edwardsville. Uma série de tornados destruiu a estrutura da fábrica, na semana passada, o que levou à morte seis funcionários.

Nesta terça-feira (14/12), o bilionário publicou uma foto sorrindo ao lado de trabalhadores enquanto bombeiros ainda faziam buscas no local do acidente. Na legenda, Bezos escreveu que ele e a equipe “estavam felizes”. O empresário já havia sido julgado por internautas pela demora para se manifestar sobre o assunto. Bezos demorou mais de 24h para dizer algo sobre a tragédia.

Agora, nos comentários da publicação da foto, seguidores cobraram: “Você deveria se preocupar mais com a situação do tornado”; “Há pessoas ainda presas no armazén e vocês está postando isso…”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

