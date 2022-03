Biden acusa Putin de planejar usar armas químicas e biológicas contra Ucrânia

"Eles (russos) estão sugerindo que a Ucrânia tem armas químicas e biológicas. Isso é um sinal de que ele está pensando em usar as duas", disse o presidente dos EUA edit

Reuters - Os militares da Ucrânia alertaram o público nesta terça-feira sobre mais bombardeios russos indiscriminados de tropas russas atoladas, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu seu alerta mais forte até agora de que a Rússia está considerando o uso de armas químicas.

Em meio à devastação causada pelo incessante bombardeio da Rússia às cidades ucranianas, o presidente Volodymyr Zelensky destacou a morte de um sobrevivente de 96 anos de campos de concentração nazistas, morto em seu apartamento por bombardeio em Kharkiv.

Quase quatro semanas após a invasão, as tropas russas não conseguiram capturar nenhuma grande cidade ucraniana e foram detidas em quase todas as frentes, mas estão atacando bairros residenciais com artilharia, mísseis e ataques aéreos.

Espera-se que as forças russas continuem a atacar infraestruturas críticas com “armas de alta precisão e munições indiscriminadas”, disseram as forças armadas da Ucrânia em comunicado.

A Rússia vem dizendo nas últimas semanas que a Ucrânia pode possuir armas químicas ou biológicas. Biden disse que essas acusações não são apenas falsas, mas um sinal de que o presidente Vladimir Putin pode estar planejando usar essas armas ele mesmo.

"Agora ele está falando sobre novas bandeiras falsas que ele está montando, inclusive, afirmando que nós na América temos armas biológicas e químicas na Europa, simplesmente não é verdade", disse Biden em um evento de negócios na segunda-feira. "Eles também estão sugerindo que a Ucrânia tem armas químicas e biológicas. Isso é um sinal claro de que ele está pensando em usar as duas."

Putin chama a guerra, o maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial, de "operação militar especial" para desarmar a Ucrânia e protegê-la dos "nazistas". O Ocidente chama isso de falso pretexto para uma guerra de agressão não provocada.

Em um discurso durante a noite, Zelensky chamou a atenção para a morte de Boris Romanchenko, um sobrevivente do Holocausto morto quando seu apartamento em Kharkiv sitiado foi bombardeado na semana passada.

"Por favor, pense em quantas coisas ele passou", disse Zelensky. "Mas (ele) foi morto por um ataque russo, que atingiu um edifício comum de vários andares em Kharkiv. A cada dia desta guerra, fica mais óbvio o que 'desnazificação' significa para eles."

Um memorial para os sobreviventes do campo de concentração nazista de Buchenwald disse que Romanchenko serviu por muitos anos como vice-presidente do Comitê Internacional Buchenwald-Dora, dedicando-se a documentar crimes nazistas. Ele havia sobrevivido aos campos de concentração de Buchenwald, Dora-Mittelbau e Bergen-Belsen na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.

"Lamentamos a perda de um amigo próximo", disse o memorial.

Ao matá-lo, "Putin conseguiu 'realizar' o que nem Hitler conseguiu", disse o Ministério da Defesa da Ucrânia no Twitter.

Viagem de Biden à Europa

Biden deve viajar para a Europa esta semana para reuniões com líderes aliados para discutir sanções mais rígidas à Rússia, além das penalidades financeiras sem precedentes já anunciadas. ele discutiu as táticas "brutais" da Rússia em uma ligação com líderes europeus na segunda-feira, disse a Casa Branca.

O cerco e o bombardeio da Rússia a cidades ucranianas, em particular ao porto de Mariupol, no sul, que está cercado há semanas, está aumentando a pressão por ação.

As sanções baniram a Rússia do comércio internacional em um grau nunca antes visto em uma economia tão grande. Mas uma exceção foi amplamente aberta para as exportações russas de energia para a Europa, seu maior cliente de petróleo e gás.

Os ministros das Relações Exteriores da UE discordaram nesta segunda-feira sobre se e como incluir a energia nas sanções, com a Alemanha dizendo que o bloco era muito dependente do petróleo russo para impor um embargo.

Sem rendição

O conflito forçou quase um quarto dos 44 milhões de ucranianos a deixar suas casas, incluindo mais de 3,5 milhões de refugiados que fugiram do país, metade deles crianças, em um dos êxodos mais rápidos já registrados.

A cidade de Kharkiv ficou sob fogo de artilharia crescente durante a noite, disse o governador regional Oleh Synyehubov em comentários televisionados. O governador da região de Zaporizhzhia disse que ônibus que retiravam civis das áreas da linha de frente foram atingidos por bombardeios na segunda-feira e quatro crianças ficaram feridas.

Serhiy Gaidai, governador de Luhansk, uma das duas regiões orientais que a Rússia exige que a Ucrânia ceda aos separatistas pró-Rússia, disse que toda a região agora está sendo bombardeada.

"Continuamos a evacuar as pessoas enquanto pudermos", disse ele. "Vemos que... o único objetivo dos russos é destruir a Ucrânia."

Na segunda-feira, a Ucrânia rejeitou um ultimato russo para entregar Mariupol, onde centenas de milhares de civis estão presos sob constante bombardeio, sem acesso a comida, calor, energia ou água há semanas.

Uma parte de Mariupol agora controlada pelas forças russas, alcançada pela Reuters no domingo, era um terreno baldio assustador. Vários corpos envoltos em cobertores jaziam à beira de uma estrada. As janelas foram explodidas e as paredes foram carbonizadas de preto. As pessoas que saíam dos porões sentavam-se em bancos em meio aos escombros, embrulhadas em casacos.

Um grupo de homens estava cavando uma cova em um pedaço de grama à beira da estrada.

