Biden admite que conflito ucraniano está em 'ponto crítico'; EUA devem fazer 'tudo' para ajudar Kiev

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse durante uma reunião de gabinete na Casa Branca que o conflito na Ucrânia está em um "ponto crítico" e os Estados Unidos devem fazer de tudo para ajudar Kiev em meio à operação militar especial da Rússia.

A declaração foi dada nesta quinta-feira (5), em meio ao cessar-fogo estabelecido pela Rússia devido ao Natal ortodoxo.

A Ucrânia, no entanto, rejeitou a trégua e Biden minimizou o ato, dizendo que a Rússia estaria supostamente "buscando oxigênio" diante do conflito.

"No momento, a guerra na Ucrânia está em um ponto crítico. Temos que fazer tudo o que pudermos para ajudar os ucranianos a resistir à agressão russa", declarou Biden.

No início do dia, o Departamento de Defesa disse que o governo Biden anunciará outro pacote de assistência militar para a Ucrânia na sexta-feira (6), que incluirá veículos de combate Bradley.

De acordo com relatos da mídia, o novo pacote incluirá US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões) em equipamentos militares ao montante bilionário já fornecido anteriormente para o regime ucraniano.

A Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro. Desde então, Kiev tem sido abastecida com forte aparato militar enviado pelos EUA e pelos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Moscou sublinha que as armas enviadas para Kiev prolongam o conflito e reduzem as chances de ter um fim negociado, além de serem alvos legítimos para as forças russas.

