Biden afirma que Irã nunca conseguirá obter armas nucleares durante seu governo

O presidente dos EUA, Joe Biden, reafirmou o compromisso com a segurança de Israel e garantiu que o Irã não obterá armas nucleares enquanto ele for presidente

Sputnik - Nesta segunda-feira (28) Biden se reuniu com o presidente israelense Reuven Rivlin, a quem expressou seu firme apoio à segurança de Israel e o compromisso de aprofundar a cooperação bilateral em todos os campos.

"Os líderes discutiram os múltiplos desafios que a região enfrenta, incluindo a ameaça representada pelo Irã. O presidente [Biden] enfatizou que, sob seu governo, o Irã nunca obterá uma arma nuclear. Também garantiu ao presidente Rivlin que os Estados Unidos continuam decididos a combater a atividade maligna do Irã e o apoio de Teerã a grupos terroristas, que têm consequências desestabilizadoras para a região", lê-se no comunicado emitido pela Casa Branca no final da reunião.

Durante o encontro também foram abordadas as formas de melhorar a paz e a estabilidade no Oriente Médio.

"Neste sentido, o presidente [Biden] expressou seu forte apoio à normalização das relações entre Israel e outros países do mundo árabe e muçulmano", detalha comunicado.

O líder dos EUA destacou a importância de Israel tomar "medidas para garantir a tranquilidade, a estabilidade e apoiar maiores oportunidades econômicas para o povo palestino". Em sua opinião, uma solução negociada a partir da fórmula de dois Estados continua sendo a melhor via para alcançar uma paz duradoura.

No domingo (27) forças militares dos EUA conduziram ataques aéreos contra instalações utilizadas por grupos de "milícias apoiadas pelo Irã". A Casa Branca afirmou que os referidos ataques foram ordenados pelo próprio presidente dos EUA, Joe Biden.

