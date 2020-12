Biden alerta para ‘consequências devastadoras’ se Trump não assinar pacote de estímulo econômico

A medida de estímulo conta com um financiamento de US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 7,3 trilhões), sem o qual o governo será forçado a parar as atividades à meia-noite de segunda-feira (28) edit

Sputnik Brasil - O futuro presidente dos EUA, Joe Biden, alertou neste sábado (26) sobre "consequências devastadoras" para milhões de americanos em dificuldades se Donald Trump não assinar o pacote de estímulo econômico.

Depois de meses de negociações, o Congresso norte-americano adotou na segunda-feira (21) um plano de apoio à economia de cerca de US$ 900 bilhões (cerca de R$ 4,7 trilhões), mas Donald Trump o rejeitou, pedindo, entre outras coisas, um aumento na ajuda direta às famílias, conforme publicado pela AFP.

"Esta abdicação de responsabilidades tem consequências devastadoras", alertou Biden, referindo-se em particular ao fim, a partir deste sábado (26), do seguro-desemprego para 10 milhões de pessoas e ao fim do atual financiamento dos serviços do Estado em 28 de dezembro.

A medida de estímulo conta com um financiamento de US$ 1,4 trilhão (cerca de R$ 7,3 trilhões), sem o qual o governo será forçado a parar as atividades à meia-noite de segunda-feira (28).

"Em apenas alguns dias, o financiamento do governo expirará, colocando em risco serviços vitais e salários de militares. Em menos de uma semana, uma moratória sobre despejos expira, colocando milhões de pessoas em risco de serem forçadas a deixar suas casas durante o feriado", acrescentou Biden.

Em um vídeo na última terça-feira (22), Trump, que deve deixar o cargo em menos de um mês, chamou o valor aprovado pelo Congresso de "uma desgraça", apesar de ter sido aprovado por uma grande maioria bipartidária.

