Biden anuncia Elizabeth Bagley para embaixadora dos Estados Unidos no Brasil

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (19) o nome de Elizabeth Bagley para o cargo de embaixadora do país no Brasil.

Segundo um comunicado da Casa Branca, Elizabeth Bagley tem 69 anos e trabalha com diplomacia e direito há mais de quatro décadas, com trabalhos como Conselheira Sênior dos Secretários de Estado John Kerry, Hillary Clinton e Madeline Albright. Atualmente ela é dona de uma empresa de telecomunicações no Arizona.

O nome dela e de outros embaixadores anunciados pelo presidente ainda precisam ser aprovados pelo Senado americano.

A representação americana em Brasília está vaga desde julho do ano passado, quando o diplomata Todd Chapman deixou o país, após pouco mais de um ano no cargo.

