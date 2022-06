Biden anuncia mais US$ 1 bilhão em armas para a Ucrânia

Biden também anunciou mais US$ 225 milhões em assistência humanitária edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 15, mais 1 bilhão de dólares americanos em armas para a Ucrânia. O pacote inclui sistemas de foguetes anti-navio, foguetes de artilharia, obuses e munições, informa a agência Reuters.

Em um telefonema com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Biden contou sobre o novo armamento.



"Os Estados Unidos estão fornecendo mais US$ 1 bilhão em assistência de segurança para a Ucrânia, incluindo artilharia adicional e armas de defesa costeira, bem como munição para a artilharia e sistemas avançados de foguetes", disse Biden em comunicado após a ligação de 41 minutos.

Biden também anunciou mais US$ 225 milhões em assistência humanitária, inclusive fornecendo água potável, suprimentos médicos essenciais e assistência médica, comida, abrigo e dinheiro para as famílias comprarem itens essenciais.



Os mais recentes pacotes de armas para a Ucrânia incluem 18 obuses, 36.000 cartuchos de munição para eles, dois sistemas de defesa costeira Harpoon, foguetes de artilharia, rádios seguros, milhares de dispositivos de visão noturna e financiamento para treinamento, disse o Pentágono.

Em reuniões antes da cúpula de Madri, os líderes da OTAN também dobraram as entregas de armas pesadas para a Ucrânia.



“Estamos unidos aqui porque é crucial para a Rússia perder a guerra”, disse o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que recebeu o secretário-geral da Otan e seis outros líderes do bloco na terça-feira em Haia. “E como não podemos ter um confronto direto entre as tropas da Otan e a Rússia, o que precisamos fazer é garantir que a Ucrânia possa lutar essa guerra, que tenha acesso a todo o armamento necessário”.

