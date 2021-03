Biden anuncia novo pacote, de US$ 3 trilhões, para estimular economia dos EUA

Infomoney - Aprovado o pacote de combate ao coronavírus no valor de US$ 1,9 trilhão, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden deve anunciar nesta quarta-feira (31) um novo plano. Desta vez, focado em estimular a economia, com foco em infraestrutura e saúde, com um valor que pode superar os US$ 3 trilhões.

Mas, o que a princípio parece ser uma boa notícia para ajudar a maior economia do mundo a se recuperar da pandemia, tem levantado muitas preocupações por parte de economistas, analistas e investidores, principalmente na questão de que um aumento de gastos desse nível deve pressionar a inflação do país.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou que o anúncio deve acontecer nesta quarta, assim como alguns detalhes de como será feito para financiar o projeto. Sem confirmar como o governo pretende pagar pelo pacote, ela disse que a proposta traz a “oportunidade de rebalancear” o sistema tributário do país, que está defasado.

Mesmo com a grande expectativa, já se sabe que o governo vai revelar apenas a primeira parte do pacote nesta semana, sendo que a parte voltada para investimentos em serviços essenciais como o sistema de saúde e cuidados infantis serão lançados “em algumas semanas”.

