Biden anuncia sanções contra o PCC e outras organizações ligadas ao tráfico internacional de drogas

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quarta-feira (15) uma ordem executiva com o objetivo de reduzir o poder de ação de organizações criminosas e de redes ligadas ao tráfico internacional de drogas. A facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC) está entre os 25 alvos das sanções.

De acordo com o G1, o Departamento do Tesouro estadunidense identificou 10 indivíduos e 15 organizações em quatro países - Brasil, China, México e Colômbia -, envolvidos em atividades ou transações “que contribuíram ou representam risco de contribuir materialmente para a ‘proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção’".

"O PCC, uma das maiores redes de tráfico de cocaína do mundo, foi a entidade brasileira designada nesta ação. O PCC está envolvido principalmente no tráfico de drogas, mas também em lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato por aluguel e cobrança de dívidas de drogas. Também atua fora do Brasil em toda a América do Sul e sua presença e rede financeira chega aos EUA, Europa, África e Ásia", disse o governo dos EUA por meio de nota. Segundo a embaixada dos EUA em Brasília, esta foi a primeira vez que um cartel brasileiro entrou na lista de sanções.

PUBLICIDADE

As sanções aplicadas atingem “diretamente bens e interesses em propriedade dos indivíduos ou entidades listados que estão nos EUA ou na posse ou controle de norte-americanos serão bloqueados e reportados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE