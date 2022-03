Biden apresenta nesta segunda-feira proposta de imposto aos super-ricos

Apoie o 247

ICL

247 - Como parte de sua proposta orçamentária a ser divulgada nesta segunda-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai sugerir um imposto mínimo de 20% sobre famílias estadunidenses cuja renda anual exceder o valor de US$ 100 milhões, incluindo ganhos de capital não realizados.

O plano é chamado pela Casa Branca de “Imposto de Renda Mínima Bilionária”. Esta é a proposta mais agressiva do governo Biden até agora para aumentar a tributação dos norte-americanos mais ricos.

A medida poderia arrecadar aos cofres públicos cerca de US$ 360 bilhões na próxima década. O imposto entraria em vigor em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O presidente Biden é um capitalista e acredita que qualquer um deve ser capaz de se tornar um milionário ou bilionário. Ele também acredita que é errado que os Estados Unidos tenham um código tributário que faça com que as famílias mais ricas do país paguem uma taxa de imposto menor do que as famílias trabalhadoras”, diz comunicado da Casa Branca.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE