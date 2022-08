Biden assina lei para fortalecer produção de semicondutores nos EUA em meio à competição com a China

A legislação visa fortalecer a fabricação de semicondutores e as cadeias de fornecimento dos EUA, e destina também mais de US$ 200 bilhões a empreendimentos científicos edit

Sputnik - O presidente americano aprovou um projeto de lei que tem como medidas reforçar a indústria de semicondutores nos EUA e aumentar o investimento na ciência, tendo em mente a China.

Joe Biden, presidente dos EUA, assinou na terça-feira (9) o projeto de lei Ato CHIPS e Ciência de 2022, de US$ 52,7 bilhões (R$ 273,21 bilhões), aprovado pelo Congresso americano para fortalecer a produção interna de semicondutores no país.

A legislação visa fortalecer a fabricação de semicondutores e as cadeias de fornecimento dos EUA, e destina também mais de US$ 200 bilhões (R$ 1,03 trilhão) a empreendimentos científicos, em meio a uma escassez global de semicondutores ligada à ruptura das cadeias de fornecimento em vários setores pelas medidas anti-pandemia, recuperação da demanda mais rápida que a do fornecimento, e sanções.

O projeto de lei também tem como objetivo aumentar a competitividade dos EUA em meio à crescente competição econômica e tecnológica com a China, que gasta em ciência mais do dobro do que os EUA como porcentagem do PIB.

O Senado dos EUA e a Câmara dos Representantes dos EUA aprovaram a legislação em 27 de julho e 29 de julho, respetivamente, depois que o projeto de lei foi apresentado pela primeira vez em 25 de janeiro.

O Ato CHIPS e Ciência de 2022, que procura separar as cadeias de fornecimento de semicondutores dos EUA das da China, limitará a cooperação normal entre os EUA e a China nas áreas da ciência e tecnologia, disse em julho Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

