Biden assume presidência dos EUA com o apoio de 54% dos eleitores, diz pesquisa

Pesquisa da empresa Morning Consult, 54% dos eleitores norte-americanos veem o democrata Joe Biden, que assumiu a presidência dos EUA nesta quarta-feira (20) de maneira positiva. Ele assume o cargo com maior apoio popular do que tinha Donald Trump em 2017 edit

Sputnik - Joe Biden tomará posse nesta quarta-feira (20) como o 46º presidente dos Estados Unidos com a popularidade em alta.

Segundo uma pesquisa da empresa Morning Consult, 54% dos eleitores norte-americanos veem Biden de maneira positiva, um crescimento de três pontos percentuais em relação à última pesquisa, realizada assim que sua vitória foi declarada, no início de novembro.

Em contraponto, 43% dos eleitores norte-americanos veem Biden de maneira negativa. O número representa uma queda em relação à última pesquisa, também de três pontos percentuais.

Biden, portanto, assume o cargo com maior apoio popular do que tinha o presidente Donald Trump em 2017: à época, 48% da população apoiava o presidente do Partido Republicano.

Biden conta com extenso entre os simpatizantes do seu partido: 92% dos eleitores do Partido Democrata apoiam Biden. O apoio de Trump entre os eleitores do Partido Republicano em 2017 era de 82%.

No entanto, Biden assume a Casa Branca com maior visão desfavorável entre os opositores: 83% dos eleitores do Partido Republicano não têm visão positiva de Biden. Em 2017, 75% dos eleitores do Partido Democrata não tinham visão favorável de Trump.

A Morning Consult informou que a pesquisa foi conduzida entre 4 e 13 de janeiro, com 46.829 eleitores registrados, e tem uma margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Joe Biden assumirá a presidência dos EUA em meio à grave pandemia e crise política no país. Aos 78 anos, Biden será o presidente mais idoso da história do país. Já sua vice, Kamala Harris, será a primeira mulher negra a ocupar o cargo.

A cerimônia de posse será celebrada em escala reduzida, em função da COVID-19, e com esquema de segurança reforçado. O atual presidente dos EUA, Donald Trump, não deve comparecer à cerimônia de posse do seu rival.

O conhecimento liberta. Saiba mais