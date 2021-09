Biden atinge menor aprovação dos 8 meses de governo, diz pesquisa

A aprovação do presidente americano Joe Biden caiu para o nível mais baixo de sua presidência, com os americanos parecendo cada vez mais críticos a sua resposta à pandemia do coronavírus edit

247 - A aprovação do presidente americano Joe Biden caiu para o nível mais baixo de sua presidência, com os americanos parecendo cada vez mais críticos a sua resposta à pandemia do coronavírus, de acordo com a última pesquisa de opinião da Reuters/Ipsos. A reportagem é do portal CNN Brasil.

A pesquisa nacional, realizada entre 15 e 16 de setembro, constatou que 44% dos adultos americanos aprovaram o desempenho de Biden no cargo, enquanto 50% desaprovaram e os demais não tinham certeza.

A popularidade de Biden vem diminuindo desde meados de agosto, quando o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos entrou em colapso e quando as mortes relacionadas à Covid-19 aumentaram em todo o país.

De acordo com a reportagem, enquanto a maioria dos americanos apoia os decretos envolvendo vacinas e máscaras que Biden ordenou recentemente para retardar a propagação da variante Delta, alguns republicanos criticaram o que consideram ser uma reação exagerada por parte da Casa Branca.

