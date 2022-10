Biden autoriza envio de U$$ 725 milhões em auxílio à segurança da Ucrânia

O próximo pacote de assistência de segurança do governo de Joe Biden, presidente dos EUA, para a Ucrânia, deve incluir munições e veículos, mas não novas defesas antiaéreas edit

Sputnik - O próximo pacote de assistência de segurança do governo de Joe Biden, presidente dos EUA, para a Ucrânia, deve incluir munições e veículos, mas não novas defesas antiaéreas.

As informações foram confirmadas pela Reuters por duas autoridades norte-americanas. Ambas relataram que o pacote de será de US$ 725 milhões (R$ 3,86 bilhões).

Os funcionários, falando sob condição de anonimato, disseram que o pacote de armas, bem como seu conteúdo e valor, "podem mudar até o último minuto".

Conforme relatado anteriormente pela mídia, o novo pacote de ajuda pode incluir carros blindados e munições.

A Ucrânia espera que os Estados Unidos e a Alemanha forneçam sistemas antiaéreos sofisticados para ajudar a combater ataques de mísseis russos e drones, segundo declarações de autoridades ucranianas.

As munições e veículos anunciados hoje (14) serão enviados usando a Autoridade Presidencial de Retirada (PDA, na sigla em inglês), permitindo que sejam enviados para a Ucrânia nos próximos dias.

A PDA é um mecanismo que permite que os Estados Unidos transfiram artigos e serviços de defesa dos estoques rapidamente sem a aprovação do Congresso "em resposta a uma emergência".

Este é o segundo pacote de PDA do ano fiscal de 2023 do governo dos EUA, que atualmente está funcionando sob uma medida de financiamento provisório e permite que o presidente Joe Biden utilize até US$ 3,7 bilhões (R$ 19,7 bilhões) em armas excedentes para transferência para a Ucrânia até meados de dezembro.

O pacote mais recente traria um total de mais de US$ 17,5 bilhões (R$ 93,19 bilhões) em assistência de segurança dos EUA desde que a Rússia começou uma operação especial na Ucrânia em 24 de fevereiro.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) por causa do fornecimento de armas à Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou reiteradas vezes que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia.

