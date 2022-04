Biden autoriza fornecimento de mais US$ 100 milhões para ajuda militar à Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente Joe Biden autorizou que o Departamento de Estado dos EUA fornecesse mais US$ 100 milhões (R$ 465,2 milhões) para ajuda militar a Kiev, informa a Casa Branca.

"Pela autoridade investida em mim como presidente pela Constituição e as leis dos Estados Unidos da América [...] eu delego ao secretário de Estado a autoridade [...] para dirigir um valor agregado de até US$ 100 milhões em artigos e serviços de defesa do Departamento de Defesa, e educação e treinamento militares, a fim de prestar assistência à Ucrânia e tomar decisões necessárias”, diz o comunicado.

Essa assistência adicional à segurança ucraniana incluirá sistemas antitanques Javelin, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, acrescentando que Washington continuará trabalhando em estreita colaboração com os seus parceiros ucranianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entretanto, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que o fornecimento de armas à Ucrânia é um erro, pois aumenta a quantidade de mortes, sem afetar a finalidade da operação especial da Rússia no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE