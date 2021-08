Biden cai nas pesquisas após retirada de tropas do Afeganistão

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, caiu sete pontos percentuais nas pesquisas de aprovação do seu governo. De acordo com a pesquisa de opinião nacional, o índice de aprovação do Biden após o governo dos EUA retirar às pressas suas do Afeganistão no último final de semana, foi de 46%. Especialistas afirmam que este é o nível mais baixo registrado nas pesquisas semanais desde que o democrata chegou ao poder em janeiro.

De acordo com informações do jornal O Globo, a pesquisa Ipsos publicada nesta segunda-feira (16) revelou que apesar da maioria dos eleitores de Biden concordarem com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, menos da metade dos americanos aprovam a maneira como o democrata dirigiu os esforços militares e diplomáticos dos EUA no Afeganistão este ano.

A pesquisa aponta ainda que Biden foi mais mal avaliado do que os outros três presidentes que lideraram a guerra mais longa dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE