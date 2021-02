Biden cancela medida anti-imigração de Donald Trump

A administração de Joe Boden terminou a política que fazia com que refugiados e requerentes de asilo nos Estados Unidos permanecessem no México edit

247 - A administração de Joe Biden vem trabalhando para terminar com os efeitos da herança de Donald Trump. Desta vez, foi cancelada a política que fazia com que refugiados e requerentes de asilo permanecessem no México durante o julgamento do processo.

A política já havia sido suspensa no primeiro dia de mandato de Joe Biden.

As informações foram reportadas no Morning Star.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.