Biden chega a Washington e pede que mortos pela Covid-19 nos EUA não sejam esquecidos

Sputnik Brasil - Durante a cerimônia em homenagem às vítimas da Covid-19 nos EUA realizada nesta terça-feira (19) em Washington, o presidente eleito Joe Biden pediu que os norte-americanos não se esqueçam daqueles que se foram durante a pandemia.

Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris participaram do evento que foi realizado no Lincoln Memorial da capital americana, no qual 400 luzes foram acesas para refletir no espelho d'água no National Mall, representando as aproximadamente 400.000 vidas perdidas na pandemia nos Estados Unidos.

Em seu breve discurso durante a solenidade, que aconteceu na véspera da cerimônia de posse, Biden disse que, "para curar, devemos lembrar".

"Às vezes é difícil de lembrar, mas é assim que curamos. É importante fazer isso como nação. É por isso que estamos aqui hoje. Entre o pôr-do-sol e o amanhecer, vamos iluminar a escuridão ao longo da piscina sagrada de reflexão e lembrarmos de todos aqueles que perdemos", afirmou o presidente eleito.

Antes de Biden, Kamala Harris discursou e enfatizou a mesma linha do presidente eleito, ao ressaltar que é apenas através do luto que se pode vivenciar a cura.

"Por muitos meses, sofremos sozinhos. Esta noite sofremos e começamos a nos curar juntos [...] Embora possamos estar fisicamente separados, estamos unidos em espírito. E minha esperança permanente é que saiamos dessa provação com uma nova sabedoria para apreciar momentos simples, imaginar novas possibilidades e para abrir nossos corações um pouco mais", afirmou a vice-presidente eleita.

Antes de Biden subir ao púlpito para fazer seu discurso, a enfermeira Lori Marie Key, que trabalha em um hospital em Michigan, cantou o tema "Amazing Grace" e comentou que essa música lhe traz força em tempos difíceis.

O presidente eleito, por sua vez, fez questão de enaltecer o trabalho dos profissionais de saúde, ao assinalar que "se há anjos no céu, são todos enfermeiras. Sabemos por experiência familiar o que vocês fazem, a coragem e a dor que vocês absorvem pelos outros. Então, obrigado. Obrigado."

De acordo os números apurados pela universidade norte-americana Johns Hopkins, os Estados Unidos ultrapassaram nesta terça-feira (19) a marca de 24 milhões de infecções por Covid-19 e 400.000 mortes desde o início da pandemia.

Assim que Biden tomar posse como presidente dos EUA nesta quarta-feira (20), acredita-se que ele utilizará seus primeiros dias de mandato para assinar ordens executivas com o objetivo de incrementar as medidas de combate ao coronavírus, entre as quais está o uso obrigatório de máscaras por todo o país.

