Biden começa visita à Europa para reuniões do G7, Otan e encontro com Putin

Sputnik - Nesta quarta-feira (9), o presidente dos EUA, Joe Biden, está embarcando em sua primeira viagem ao exterior para se reunir com o G7, a Otan e líderes da União Europeia. Ele deverá finalizar sua turnê de oito dias pelos países europeus com a cúpula com o presidente Vladimir Putin.

A Casa Branca anunciou que a viagem, com paradas no Reino Unido, Bélgica e Suíça, vai destacar o compromisso dos Estados Unidos em restaurar a aliança e revitalizar as relações transatlânticas. Amanhã (10), o presidente vai se encontrar com o premiê britânico Boris Johnson "para afirmar a força duradoura das relações particulares" entre os dois Estados.

Em 11 e 12 de junho, Biden participará da Cúpula do G7 em Cornwall e, no dia seguinte (13), Joe Biden e sua esposa Jill se encontrarão com a rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor. Além disso, ele se reunirá com líderes da União Europeia e, no final, viajará para Genebra, Suíça, onde se encontrará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

