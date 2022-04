Biden comete nova gafe e confunde Ucrânia com China (vídeo)

Apoie o 247

Sputnik - Na terça-feira (12), Biden confundiu a Ucrânia com a China em seu discurso, enquanto anunciava medidas adotadas para reduzir os preços da energia no país.

Por sua vez, ao comentar os preços dos alimentos no país, Biden afirmou que a China é uma das principais produtoras de grão do mundo, quando na verdade, referia-se à Ucrânia.

"A invasão [operação militar] na Ucrânia, por parte de Putin, causou a alta dos preços do petróleo e dos alimentos no mundo todo. Dois dos maiores produtores de grão do mundo, a China e [..] desculpe, a Ucrânia e a Rússia, já não fazem o que fazem como antes, resultando na alta", afirmou.

O norte-americano voltou a justificar a alta dos preços com a operação militar especial russa na Ucrânia.

Em outras ocasiões, o debilitado presidente norte-americano já havia cometido gafes em suas declarações públicas, por exemplo, quando confundiu os ucranianos com iranianos enquanto falava da atual crise.

