Biden culpa Rússia pela inflação nos Estados Unidos e Putin rebate: não nos culpem

Do RT - O presidente dos EUA, Joe Biden, culpou o presidente russo, Vladimir Putin, pela maior inflação em 40 anos e pelo aumento mais rápido dos preços do gás na história do país, argumentando que qualquer dificuldade financeira que os americanos sintam não é nada comparado ao sofrimento dos russos.

“Haverá custos internos à medida que impomos sanções incapacitantes em resposta à guerra não provocada de Putin, mas os americanos podem saber disso: os custos que estamos impondo a Putin e seus comparsas são muito mais devastadores do que os custos que estamos enfrentando ”, disse Biden em Quinta-feira, depois que o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou os números assustadoramente altos da inflação.

No início desta semana, Biden também minimizou a responsabilidade pelo aumento dos preços nas bombas de gasolina dos EUA, insistindo que “ não pode fazer muito ” sobre o custo vertiginoso do combustível porque Putin não lhe deu escolha a não ser proibir a importação de petróleo e gás russos.

Mas Putin argumentou que Washington está tentando passar seus fracassos econômicos como sendo da Rússia, e apontou que seu país fornece uma quantidade comparativamente insignificante de petróleo e gás para os EUA e, portanto, não pode ser responsabilizado por qualquer escassez.

“ O fornecimento de petróleo russo, digamos, para o mercado americano não excede 3%. Esta é uma quantidade insignificante. E seus preços estão crescendo. Não temos absolutamente nada a ver com isso ”, disse ele na quinta-feira. “ Eles apenas se escondem atrás dessas decisões para enganar mais uma vez sua própria população. ”

Embora Biden tenha declarado vitória sobre o Covid-19 – que causou sua própria parcela de problemas econômicos – no discurso do Estado da União no início deste mês, a combinação de inflação galopante e aumento dos preços do gás deixou grande parte do país em terríveis dificuldades financeiras por muito tempo. antes que a atual rodada de sanções fosse imposta à Rússia, deixando o índice de aprovação de Biden submerso. Os números de inflação divulgados nesta quinta-feira mostram que o marcador está 7,9% acima do ano anterior pelos cálculos do Departamento do Trabalho – o maior aumento desde julho de 1981. No entanto, os números são de fevereiro, antes da proibição da energia russa ser imposta.

