Biden decide não manter sigilo em documentos sobre invasão do Capitólio

Antecessor de Joe Biden, o ex-presidente Donald Trump tentou manter documentos fora do alcance do comitê responsável pelas investigações do ataque ao Capitólio

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu se recusar a manter o privilégio executivo sobre documentos que o ex-presidente Donald Trump tentou manter fora do alcance do comitê responsável pelas investigações do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos - trata-se do local parlamentares do Senado e da Câmara dos Representantes americanos se reúnem. Com a invasão do Capitólio, trumpistas não reconheceram a derrota e estimularam um golpe de estado.

De acordo com a CNN Brasil, a advogada da Casa Branca Dana Remus informou ao Arquivista Nacional David Ferriero nessa segunda-feira (25) que Biden não reivindicaria privilégio sobre os materiais.

Trump já entrou com um processo para impedir o Arquivo Nacional de fornecer ao Congresso documentos que o ex-presidente acredita serem sigilosos. "O presidente Biden considerou a afirmação do ex-presidente e eu me envolvi em consultas com o Gabinete de Consultoria Jurídica do Departamento de Justiça", escreveu Remus.

