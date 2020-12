Biden defender formar uma coalizão de aliados contra a Chin

Sputnik - Durante um comunicado na segunda-feira (28), Biden discutiu as relações EUA-China, o plano de alívio da COVID-19, e os problemas de transição apresentados pela administração Trump.

Seguindo os conselhos dos membros de suas equipes de Segurança Nacional e de Política Externa, em relação aos desafios que a nova administração possa ter de enfrentar, Biden sugeriu que Washington precisa formar uma coalização com nações de ideologias semelhantes para poder enfrentar Pequim.

"À medida que competimos com a China para responsabilizar o seu governo por abusos comerciais, tecnológicos, de direitos humanos e outros, nossa posição seria muito mais forte se construirmos coalizões com parceiros e aliados de ideais semelhantes que façam causa comum conosco em defesa de nossos interesses comuns e nossos valores compartilhados", declarou.

Biden explicou que ao fazer tal coalização com outras democracias contra a China, acabaria tendo "duplo efeito" na vantagem econômica americana sobre o gigante asiático. No final, acrescentou que nenhum problema pode ser solucionado com os EUA agindo sozinhos, incluindo as alterações climáticas e a pandemia do coronavírus.

Com a Casa Branca vindo a ser ocupada nos próximos quatro anos por outro poder, muitos especialistas têm especulado que a nova presidência vai cortar radicalmente a política externa de Trump, o que seria muito importante para Pequim, uma vez que suas relações com Washington apenas se deterioraram sob o governo republicano.

Prioridades no espaço cibernético

O presidente eleito também destacou que os EUA precisam modernizar suas prioridades de defesa para enfrentar os desafios estratégicos da China e da Rússia, inclusive em novos domínios como o espaço cibernético, em vez de continuar investindo demais em sistemas projetados para enfrentar as ameaças do passado.

"Esta é uma área em que republicanos e democratas estão em acordo. Devemos ser capazes de trabalhar em uma base bipartidária para proteger melhor o povo americano contra agentes cibernéticos malignos", disse o democrata.

O conhecimento liberta. Saiba mais