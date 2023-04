Biden demite conselheira de política interna às vésperas de anunciar candidatura à reeleição

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - A assessora de política doméstica da Casa Branca, Susan Rice, está saindo depois de dois anos, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em comunicado nesta segunda-feira, elogiando seus esforços em saúde e imigração, ao mesmo tempo em que destacou seu papel histórico servindo como uma importante autoridade doméstica e nacional. auxiliar de segurança em duas gestões.

“Depois de mais de dois anos de sua liderança constante no Conselho de Política Doméstica – está claro: não há ninguém mais capaz e mais determinado a fazer coisas importantes para o povo americano do que Susan Rice”, disse Biden.

Rice serviu anteriormente como conselheira de segurança nacional e embaixadora dos EUA nas Nações Unidas sob o então presidente Barack Obama, quando Biden era vice-presidente. Espera-se que seu último dia seja 26 de maio, segundo uma fonte familiarizada com a situação.

“Como a única pessoa a servir como Conselheira de Segurança Nacional e Conselheira de Política Interna, o histórico de serviço público de Susan faz história”, acrescentou Biden.

Biden observou que sua escolha para supervisionar as prioridades domésticas "surpreendeu muitas pessoas", mas citou seus esforços em saúde, reforma de armas e polícia, dívida estudantil, assistência infantil e imigração, entre outras questões.

Entre os cogitados para substituí-la está Neera Tanden, secretária de Biden e assessora sênior, disse a fonte.

A mudança ocorre quando Biden se prepara para anunciar oficialmente sua candidatura à reeleição já na terça-feira.

O democrata enfrentou alguns ventos contrários na imigração depois de prometer reverter quase todas as políticas restritivas impostas por seu antecessor republicano, Donald Trump, e a questão provavelmente ressurgirá durante a campanha presidencial de 2024.

Rice desempenhou um papel influente na política de imigração de Biden, tendendo a favorecer medidas mais restritivas na fronteira EUA-México. Uma fonte com conhecimento do assunto disse anteriormente que sua pressão por uma fiscalização mais rígida nas fronteiras entrou em conflito com funcionários mais liberais do Conselho de Política Doméstica do presidente.

Durante um aumento nas chegadas de migrantes depois que Biden assumiu o cargo em 2021, ela pressionou por liberações mais rápidas de crianças desacompanhadas para patrocinadores dos EUA. A prática está sob escrutínio, já que a Reuters e outros meios de comunicação documentaram casos de crianças trabalhando ilegalmente em trabalhos extenuantes.

Biden anunciou Rice como sua principal assessora doméstica antes de assumir o cargo em janeiro de 2021, depois de considerá-la uma possível companheira de chapa nas eleições de 2020.

Na época, uma fonte familiarizada com o pensamento de Biden disse que ele via a política externa e a política doméstica como interligadas e valorizava a experiência dela no governo federal como valiosa para implementar sua agenda doméstica e esforços para reconstruir a economia após a pandemia de COVID-19.

