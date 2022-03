Biden deve enviar mais US$ 800 milhões para a Ucrânia

Valor se soma ao US$ 1,2 bilhão já anunciado anteriormente e aos US$ 13,6 bilhões decididos pelo Congresso edit

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, deve anunciar nesta quarta-feira (16) mais US$ 800 milhões em ajuda para a segurança da Ucrânia, conforme afirmou uma autoridade da Casa Branca à agência Reuters.

O novo auxílio se soma ao US$ 1,2 bilhão já anunciado pelo chefe da Casa Branca anteriormente e aos US$ 13,6 bilhões em ajuda emergencial aos ucranianos que o Congresso aprovou no último dia 11, em razão da invasão russa.

O presidente estadunidense irá a Bruxelas na próxima semana, onde se reunirá com outros membros da Otan.

