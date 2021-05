Biden deve reiniciar a construção do muro de Trump na fronteira com o México

Presidente dos EUA, Joe Biden, reiniciará a construção do muro na fronteira com o México, idealizado pelo antecessor Donald Trump. Segundo a Fox News, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA será responsável pela retomada da obra edit

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiniciará a construção do muro na fronteira com o México. O projeto foi idealizado pelo seu antecessor, Donald Trump.

Em meio a maior crise imigratória da década, o governo de Joe Biden decidiu que retomará a construção do muro na fronteira entre EUA e México.

Segundo a Fox News, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (USACE, na sigla em inglês) retomaria a construção de um trecho de 20 quilômetros de dique no Vale do Rio Grande, no condado de Hidalgo, Texas. Isso se seguiu à pressão de residentes e políticos para conter a enxurrada de imigrantes ilegais que cruzam a fronteira.

O USACE enfatizou nesta quinta-feira (13) que a construção acontece em um dique do rio, e não no muro em si, mas reconheceu que o trabalho estava sendo feito para "apoiar" o programa de infraestrutura da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês).

Os reparos prioritários estão programados para começar em seis semanas para evitar inundações, seguidos pelo estabelecimento de uma parede de dique de concreto com barreiras de segurança em seis a nove meses.

​A Fox News confirmou por meio do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA que a construção em um trecho de 13,4 milhas do dique do muro de fronteira no Vale do Rio Grande será retomada após a pressão de residentes e políticos locais. A administração de Biden havia interrompido todas as construções.

O Departamento de Segurança Interna disse que o trabalho tinha como objetivo "proteger as comunidades fronteiriças de perigos físicos resultantes da abordagem do governo anterior à construção de paredes de fronteira", que ameaçou a área com "inundações catastróficas".

Biden decretou que os trabalhos no muro financiados pelo Congresso deveriam cessar assim que ele tomasse posse. Em entrevista à Fox News, o prefeito de Del Rio, Bruno Lozano, que administra uma cidade próxima à fronteira, disse que estava exasperado com a minimização de seu partido sobre a crise, que viu um aumento de quase cinco vezes nas chegadas indocumentadas.

"Eles continuam nos dizendo que a fronteira está sob controle e eu simplesmente não entendo como, com um aumento de 392% somente neste ano", disse Lozano.

Vale lembrar que vinte governadores de estados republicanos, incluindo Greg Abbott, do Texas, se manifestaram sobre o tema, e assinaram uma carta instando Biden a agir sobre a crise migratória.

"Ao contrário do que afirmam o seu governo, a fronteira não é fechada nem segura", escreveram. "A crise é grande demais para ser ignorada e agora está se espalhando pelos estados fronteiriços para todos os nossos estados".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.