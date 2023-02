Biden discutirá mais apoio à Ucrânia com líderes do G7 e Zelensky na sexta-feira

Os Estados Unidos e as nações do G7 também devem lançar na sexta-feira uma nova rodada de sanções contra a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, se reunirá virtualmente com os líderes do G7 e Vladimir Zelensky na manhã de sexta-feira (24) para discutir o apoio contínuo à Ucrânia, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, nesta quinta-feira (23).

"Amanhã de manhã, o presidente Biden se reunirá com os líderes do G7 e o presidente Zelensky para uma reunião virtual para continuar coordenando nossos esforços para apoiar a Ucrânia e responsabilizar a Rússia por sua guerra", disse Jean-Pierre durante uma coletiva de imprensa.

Os Estados Unidos e as nações do G7 também devem lançar na sexta-feira uma nova rodada de sanções contra a Rússia, focada em lidar com a alegada evasão de sanções.

Os países do G7 planejam destinar US$ 39 bilhões (cerca de R$ 200 bilhões) em ajuda financeira à Ucrânia neste ano, após uma declaração dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo durante reunião na cidade indiana de Bengaluru nesta quinta-feira (23).

A declaração conjunta dá a entender que essa ajuda se somará aos vultosos pacotes militares fornecidos por membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) desde quando a Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia, em 24 de fevereiro passado.

O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Seis desses países são membros da OTAN.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.