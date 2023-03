Biden disse a líderes da Otan que EUA não buscam mudança de regime na Rússia

Apoie o 247

WASHINGTON, 3 de março (Sputnik) - O presidente Joe Biden, enquanto estava na Polônia, disse aos líderes do grupo Bucareste Nove, formado por países do Leste Europeu, que os Estados Unidos não estão buscando uma mudança de regime na Rússia, informou o site Politico na sexta-feira, citando autoridades não identificadas.



Biden se reuniu com os nove de Bucareste, formados por Bulgária, Romênia, Eslováquia, Hungria, República Tcheca, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, em 22 de fevereiro.



Em uma discussão privada a portas fechadas na Polônia, logo após sua visita surpresa a Kiev para marcar o primeiro aniversário da operação militar da Rússia na Ucrânia, Biden disse aos líderes que não tem intenção de buscar uma mudança de regime na Rússia, disse a reportagem.



Em um discurso de abertura em Varsóvia em março de 2022, Biden afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, "não pode permanecer no poder". Desde então, a Casa Branca recuou da afirmação, observando que "o argumento do presidente era que Putin não pode exercer poder sobre seus vizinhos ou a região", mas "ele não estava discutindo o poder de Putin na Rússia ou a mudança de regime".

