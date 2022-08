Biden diz não estar preocupado com a China; Casa Branca corrige

Biden disse não estar preocupado com os exercícios militares chineses nos arredores de Taiwan edit

Apoie o 247

ICL

247 - Joe Biden disse não estar preocupado com os exercícios militares chineses nos arredores de Taiwan, levando a Casa Branca a corrigir as palavras do presidente.

“Não estou preocupado, mas estou interessado (no fato de) que eles estejam se movendo tanto quanto estão”, disse Biden a repórteres na Base Aérea de Dover, em Delaware, na segunda-feira. “Mas eu não acho que eles vão fazer nada mais do que estão”.

Posteriormente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, emendou: "Eles (China) são provocadores, irresponsáveis e aumentam os riscos de um erro, o presidente se referia a isso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os exercícios do Exército de Libertação Popular foram lançados em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taipei. Pequim sustenta que a parlamentar, e os Estados Unidos, violaram a política de Uma Só China, reconhecida pelos americanos e pela ONU desde a década de 1970. A política de Uma Só China estabelece que a República Popular da China é o único governo legal da China. Os Estados Unidos mantêm laços não-oficiais com Taiwan, incluindo vendas de armas para a defesa da ilha. (Com RT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.