Biden diz que acha que os Houthis são um grupo terrorista

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (12) que acha que os Houthis são terroristas, sinalizando uma mudança potencial na política de seu governo em relação ao grupo rebelde iemenita.



“Acho que sim”, disse Biden quando questionado se estava disposto a chamar os Houthis de "grupo terrorista", segundo a agênca Sputnik.



A administração Biden revogou em fevereiro de 2021 a designação terrorista dos Houthis pelos EUA devido a preocupações de que as sanções agravariam a crise humanitária do Iêmen.



No início desta semana, a Casa Branca disse que os EUA ainda estavam a analisar se deveriam redesignar os Houthis como organização terrorista estrangeira, após os ataques do grupo contra navios comerciais no Mar Vermelho ligados a Israel.

Os Houthis disseram em novembro que iriam atacar navios ligados a Israel e com destino a Israel em resposta à sua guerra em Gaza.

Os EUA e o Reino Unido, dois dos principais aliados de Israel, realizaram ataques ao Iêmen durante a noite até esta sexta-feira contra dezenas de alvos Houthis.

Quem são os Houthis e por que os atacam? - O movimento Ansar Allah, também chamado de Houthis, foi criado em 1992 na província de Saada, no norte do Iêmen. Seu líder é Abdul-Malik al-Houthi, irmão do fundador do movimento, Hussein Badreddin al-Houthi, levando o movimento o sobrenome dele.

Os Houthis tomaram o poder na capital do Iêmen, Sanaa, em setembro de 2014, em meio a protestos sobre a remoção de subsídios estatais para combustível. Desde então, uma operação militar contra os Houthis da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita ajudou a levar várias áreas de volta ao controle das forças pró-governo.

A ação militar no Iêmen ainda está em andamento, mas no ano passado tornou-se letárgica e a Arábia Saudita está negociando com Omã.

Os Houthis são acusados de receber armas do Irã, mas mantêm um alto grau de independência na tomada de decisões e governança. Com o início do genocídio palestino perpetrado por Israel em Gaza, os Houthis tomaram uma posição ativa contra o regime israelita, exigindo a cessação das hostilidades. O bombardeio de navios em direção aos portos israelenses tornou-se uma ocorrência regular. (Com informações da Sputnik).

