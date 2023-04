Biden diz que anunciará formalmente candidatura à reeleição "em breve"

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que decidiu concorrer a um segundo mandato e que anunciará formalmente sua campanha de reeleição "relativamente em breve".

"Vamos anunciá-la relativamente em breve. Mas a viagem aqui apenas reforçou meu senso de otimismo sobre o que pode ser feito", disse Biden a jornalistas no final de uma emotiva viagem à Irlanda. "Eu disse a vocês que meu plano é concorrer de novo."

Biden há muito tempo diz que pretende concorrer à reeleição, mas a ausência de um anúncio formal às vezes deixa seus apoiadores nervosos, inseguros de que o democrata de 80 anos, um dos líderes mais velhos do mundo, realmente se comprometeria com outro mandato de quatro anos.

No entanto, nos bastidores, assessores e aliados próximos já começaram a implementar as etapas para erguer uma infraestrutura de campanha e um aparato de arrecadação de fundos antes de uma candidatura de 2024, que poderia ser uma repetição da disputa de 2020 com o ex-presidente republicano Donald Trump, que já lançou sua campanha.

O discurso esperado de Biden é o de "terminar o trabalho" após um primeiro mandato que incluiu várias vitórias legislativas, entre elas bilhões de dólares em verbas federais para enfrentar a pandemia de Covid-19 e para novos projetos de infraestrutura.

Mas a idade de Biden torna sua candidatura à reeleição uma aposta histórica e arriscada para o Partido Democrata, que enfrenta um difícil mapa eleitoral para ocupar o Senado em 2024 e agora está em minoria na Câmara dos Deputados. Os índices de aprovação de Biden estão parados na casa dos 40%; ele teria 86 anos ao final de um futuro segundo mandato, nove anos mais velho do que a expectativa média de vida masculina nos Estados Unidos.

Os médicos declararam Biden, que não bebe álcool e se exercita cinco vezes por semana, "apto para o serviço" após exames em fevereiro. A Casa Branca diz que seu histórico mostra que ele está mentalmente afiado o suficiente para os rigores do trabalho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.