Biden diz que ataques aéreos ao Iêmen continuarão, mas admite que não estão funcionando

247 - O presidente Joe Biden disse nesta quinta-feira (18) que os Estados Unidos continuarão a realizar ataques aéreos ao Iêmen, embora tenha reconhecido que os bombardeios não foram eficazes para dissuadir os ataques dos Houthis a navios de transporte no Mar Vermelho.

"Bem, quando você pergunta se 'estão funcionando', eles estão parando os Houthis? Não. Eles vão continuar? Sim", disse Biden, segundo a agência Sputnik.

A Casa Branca havia dito anteriormente que os EUA realizaram outra rodada de ataques contra o movimento Ansar Allah, também conhecidos como Houthis.

Os Houthis, que controlam grandes territórios no centro-oeste e norte do Iêmen, prometeram em novembro de 2023 atacar quaisquer navios associados a Israel até que este interrompa as ações militares na Faixa de Gaza.

Isso levou o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no Mar Vermelho. Forças dos EUA e do Reino Unido lançaram grandes ataques contra posições dos Houthis na semana passada, numa tentativa de diminuir a capacidade dos rebeldes de atingir embarcações comerciais.

Na quarta-feira, os Houthis atacaram um navio de carga dos EUA com um drone no Golfo de Aden. A embarcação foi danificada, mas permaneceu flutuando e continuou seu curso. No mesmo dia, os EUA recolocaram o movimento na lista de organizações terroristas por ataques recorrentes. Enquanto isso, um alto funcionário dos EUA disse que a designação poderia ser retirada da lista se os ataques cessassem.

No entanto, na quinta-feira, os Houthis atacaram um navio dos EUA, o navio-tanque químico Chem Ranger, com bandeira das Ilhas Marshall, no Golfo de Aden com mísseis navais, "resultando em impactos diretos", disse o porta-voz militar Houthi, Yahya Saree.

CAÇAS F-18 - Os EUA usaram caças F-18 da Marinha para conduzir seus últimos ataques aéreos no Iêmen, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, na quinta-feira.

“Foi usado um caça da Marinha, F-18”, disse Singh durante uma coletiva de imprensa quando questionada sobre o tipo de caça usado no último ataque.

HOUTHIS NÃO RECUAM - Os ataques dos EUA e do Reino Unido não afetarão as capacidades militares dos Houthis, disse o líder do movimento rebelde do Iêmen, Abdul Malik al-Houthi, na quinta-feira.



“A agressão dos EUA não afetará as nossas capacidades militares, e a sua declaração sobre ataques a locais de lançamento de mísseis está apenas a criar uma ilusão e propaganda nos meios de comunicação social”, disse o responsável à emissora Al-Masirah.

Anteriormente, o Comando Central dos EUA (CENTCOM) disse na quarta-feira que os militares americanos realizaram ataques a 14 bases de mísseis Houthi que foram carregados para serem disparados "a qualquer momento" em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen e representavam uma "ameaça iminente" para os navios e navios na região.

