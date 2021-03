Biden diz que auxílio emergencial alcançará 85% das famílias norte-americanas

247 com Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou as redes sociais para afirmar que a maioria das família das famílias norte-americanas serão beneficiadas pelo recebimento do auxílio emergencial contra a Covid-19. “85% das famílias americanas receberão cheques diretos do American Rescue Plan. Para tantos americanos, isso significa que eles podem pagar o aluguel. Isso significa que eles podem colocar comida na mesa”, escreveu Biden no Twitter.

A postagem foi feita um dia após Biden sancionar um plano de auxílio econômico, da ordem de US$ 1,9 trilhão. Pelo texto aprovado, os cidadãos norte-americanos que recebem menos de US$ 75 mil por ano, e os casais que, somados, não ganham mais de US$ 150 mil, terão direito a uma parcela única de US$ 1,4 mil. Já as pessoas com rendimento inferior a US$ 150 mil anuais, receberão, até setembro, um benefício de 300 dólares (R$ 1.676) por semana, caso fiquem desempregadas.

A lei também destina US$ 125 bilhões para a reabertura de escolas e outros US$ 40 bilhões para as universidades. Em relação às vacinas anti-COVID-19, o texto estabelece uma quantia de US$ 20 bilhões para o seu desenvolvimento e distribuição, e outros US$ 48,3 bilhões para apoiar os esforços destinados a mitigar a propagação do vírus.

O programa também destina outros US$ 29 bilhões ao setor gastronômico e mais US$ 350 bilhões para os trabalhadores de setores essenciais.

85% of American households will get direct checks from the American Rescue Plan.



For so many Americans, that means they can pay the rent. That means they can put food on the table.



Share below what the American Rescue Plan will do for you. — Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2021

