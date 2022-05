Biden diz que cúpula com líderes do Sudeste Asiático marca "nova era" em relações

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira (13) que uma primeira cúpula em Washington com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) marcou o lançamento de uma "nova era" na relação entre os EUA e o bloco de 10 nações.

Falando no segundo e último dia de reunião, Biden disse que "uma grande parte da história do nosso mundo nos próximos 50 anos será escrita nos países da ASEAN, e nosso relacionamento com vocês é o futuro, nos próximos anos e décadas".

A cúpula marca a primeira vez que os líderes da ASEAN se reuniram como grupo em Washington e sua primeira reunião organizada por um presidente dos EUA desde 2016.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo Biden espera que o esforço mostre que Washington continua focada no Indo-Pacífico e no desafio de longo prazo em relação à China, considerada seu principal concorrente, apesar da crise na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estamos lançando uma nova era - uma nova era - nas relações EUA-ASEAN", afirmou Biden.

Mais cedo, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, disse aos líderes da ASEAN que os Estados Unidos permanecerão na região por gerações e enfatizou a necessidade de manter a liberdade dos mares, que Washington diz ser desafiada pela China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os Estados Unidos e a ASEAN compartilharam uma visão para esta região e juntos nos protegeremos contra ameaças às regras e normas internacionais", disse.

Nem ela nem Biden mencionaram diretamente a China, que Washington acusa de usar coerção contra seus vizinhos, pelo nome.

A ASEAN agrupa Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã, embora o líder de Mianmar tenha sido excluído da cúpula por causa de um golpe no ano passado e o aliado de tratado dos EUA, as Filipinas, estejam em transição após uma eleição e representadas por seu ministro das Relações Exteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE