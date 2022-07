Biden diz que EUA estão "no caminho certo" após país entrar em recessão técnica

A Casa Branca vem tentando há semanas minimizar a importância dos dados do PIB edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país está "no caminho certo" após a divulgação da contração do PIB no segundo trimestre.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA recuou 0,9% no período em comparação com o anterior, em sua segunda queda consecutiva, levando o país ao quadro de recessão técnica.

A Casa Branca vem tentando há semanas minimizar a importância dos dados do PIB, argumentando que eles não refletem os progressos que a economia fez, incluindo a recente queda nos preços dos combustíveis. No entanto, a inflação segue corroendo a renda dos americanos.

“Saindo do crescimento econômico histórico do ano passado – e recuperando todos os empregos no setor privado perdidos durante a crise da pandemia – não é uma surpresa que a economia esteja desacelerando enquanto o Federal Reserve age para reduzir a inflação”, disse Biden em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 28.

"Mas, mesmo enfrentando desafios globais históricos, estamos no caminho certo e passaremos por essa transição mais fortes e seguros", disse. (Com informações da CNN).

