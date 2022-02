Biden diz que EUA não têm planos de implantar mísseis na Ucrânia

Apoie o 247

WASHINGTON, 16 de fevereiro, TASS - Os Estados Unidos não implantaram mísseis no território da Ucrânia e não planejam colocá-los lá no futuro, disse o presidente dos EUA, Joe Biden.

"Nem os EUA nem a Otan têm mísseis na Ucrânia. Tampouco temos planos de implantá-los", disse o chefe da Casa Branca. "Não temos como alvo o povo da Rússia. Não procuramos desestabilizar a Rússia", acrescentou.

Em 26 de janeiro, os EUA e a Otan entregaram respostas escritas à Rússia sobre as garantias de segurança de Moscou. O lado americano solicitou que os documentos não fossem divulgados, embora o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, tenham enumerado suas disposições básicas. De acordo com essas declarações, o Ocidente não fez concessões às principais iniciativas da Rússia, mas indicou direções para futuras negociações.

Na segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, discutiu com o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, as respostas dos Estados Unidos e da Otan às propostas da Rússia sobre garantias juridicamente vinculativas de sua segurança de longo prazo. Lavrov informou o presidente sobre essas respostas, observando que a Otan e os EUA deram uma resposta negativa às principais preocupações da Rússia. Ele enfatizou que Moscou não pode ficar satisfeita com essas respostas. No entanto, em suas palavras, algumas das respostas são bastante construtivas. São medidas concretas sobre mísseis de curto e médio alcance e uma série de propostas para reduzir os riscos militares, construir confiança e transparência militar.

