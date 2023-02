Biden diz que falará com Xi Jinping sobre incidente com balão

Apoie o 247

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que espera falar com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o que os Estados Unidos dizem ter sido um balão espião chinês derrubado neste mês por um caça de combate norte-americano após o objeto sobrevoar os EUA.

"Não estamos buscando uma nova Guerra Fria", disse Biden.

O presidente dos EUA, em seus comentários mais amplos sobre o balão chinês e os três objetos não identificados que foram abatidos pelas forças norte-americanas, não disse quando falaria com Xi, mas afirmou que os EUA continuam se engajando diplomaticamente com a China em relação ao assunto.

"Eu pretendo falar com o presidente Xi, tenho esperança de que vamos chegar ao fundo disso, mas não me desculpo por derrubar aquele balão", disse Biden sobre as reclamações de Pequim.

Biden disse que a comunidade de inteligência norte-americana ainda está tentando entender mais sobre os três objetos não identificados: um que foi derrubado sobre o Alasca, um sobre o Canadá e um terceiro que caiu no Lago Huron.

"Ainda não sabemos exatamente o que eram esses três objetos, mas nada sugere agora que eles estivessem relacionados ao programa de balões espiões da China, ou que fossem veículos de vigilância de qualquer outro país", disse.

A comunidade de inteligência acredita que os três objetos eram "provavelmente balões ligados a empresas privadas, instituições recreativas ou de pesquisa", disse Biden.

