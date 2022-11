Biden diz que não houve onda vermelha como previsto, mas está disposto a trabalhar com republicanos

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quarta-feira (9), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um pronunciamento no início da noite comentando a apuração das eleições de meio de mandato no país.

Na declaração, Biden comentou as previsões de que as eleições teriam como desdobramento uma ampla vitória dos republicanos. Nas palavras do mandatário, isso não aconteceu. A apuração segue em andamento.

"Enquanto a imprensa e os analistas previam uma onda vermelha gigante, isso não aconteceu", disse Biden.

Conforme projeção da emissora NBC, os republicanos devem garantir 222 cadeiras da Casa dos Representantes, enquanto os democratas devem alcançar 213. Já no Senado, três estados devem decidir a corrida. Atualmente, cada um dos partidos tem 48 senadores eleitores. O controle da casa depende da eleição de 51 senadores.

Diante dos resultados preliminares, Biden acrescentou que está preparado para trabalhar com os membros do partido republicano.

"Independentemente do que a contagem final dessas eleições mostre — e ainda há alguma contagem em andamento — estou preparado para trabalhar com meus colegas republicanos", disse o presidente norte-americano.

Biden acrescentou que pretende se reunir com ambos os partidos políticos após o seu regresso da cúpula do G20, que será realizada na Indonésia. O mandatário afirmou que o encontro bipartidário deve discutir formas de trabalho em conjunto durante o restante deste ano e do resto de seu mandato para avançar em relação às prioridades econômicas e de segurança nacional dos EUA.

