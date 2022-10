Biden diz que o mundo não saberá como agir sem a liderança dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (20) que o mundo precisa do papel de liderança dos EUA, determinando como o resto do mundo deve agir.

A declaração de Biden foi dada em discurso em um evento do Partido Democrata, na Pensilvânia, realizado poucas semanas antes das eleições legislativas do país. No discurso, Biden disse que os republicanos "não entendem como funciona a politica externa".

"Os caras do outro time [republicanos] não entendem. Eles não entendem a forma como os EUA determinam como o resto do mundo vai agir. Eles [os outros países] olham para nós como líderes, porque não são tão grandes e poderosos", disse Biden.

Ele também criticou o Partido Republicano e disse que, se os republicanos vencerem as eleições legislativas, podem reduzir potencialmente o apoio financeiro americano à Ucrânia.

"Eles dizem que, se vencerem, provavelmente não continuarão a financiar a Ucrânia. Eles não entendem a política externa americana", disse Biden.

As eleições legislativas têm causado grande apreensão entre parlamentares do Partido Democrata. Isso porque a crise econômica desencadeada nos EUA, em grande parte causada pela política de sanções contra a Rússia, corroeu a popularidade de Biden e gerou o risco de uma derrota dos democratas e recrudescimento de força do Partido Republicano. Alguns analistas acreditam que o caos econômico pode pavimentar o caminho de Donald Trump de volta para a Casa Branca.

