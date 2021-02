Biden diz que os EUA não suspenderão sanções, a menos que Irã pare de enriquecer urânio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não suspenderá as sanções contra o Irã, caso o país não suspenda o enriquecimento de urânio. A declaração foi uma resposta à advertência do líder supremo do país persa de que os EUA deveriam "suspender completamente" as restrições edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou no domingo (7) que Washington não suspenderá as sanções contra o Irã a menos que Teerã pare de enriquecer urânio.

Desta forma, Biden respondeu ao líder supremo do país persa, Aiatolá Ali Khamenei, que pouco antes advertiu os Estados Unidos de que devem "levantar totalmente" as restrições antes que a República Islâmica volte a cumprir seus compromissos internacionais do acordo nuclear, informa a RT.

Em entrevista ao programa Evening News da CBS, que foi ao ar neste domingo, a apresentadora Norah O'Donnell perguntou a Biden se os EUA vão primeiro suspender as sanções para que o Irã volte à mesa de negociações, ao que o presidente respondeu negativamente.

Questionado sobre se Teerã deve parar de enriquecer urânio primeiro, o novo presidente respondeu afirmativamente.

Em discurso televisionado perante os comandantes da Força Aérea iraniana, Khameneí afirmou que Washington deve "suspender totalmente as sanções, e não apenas com palavras ou no papel", se quiser que o Irã volte aos compromissos assumidos no âmbito do Acordo Nuclear assinado em 2015 por Teerã e o Grupo 5 + 1 (Reino Unido, China, França, Rússia, EUA e Alemanha).

O acordo estipula o levantamento de uma série de sanções contra a nação persa em troca de seu compromisso de não desenvolver ou adquirir armas nucleares. Em 2018, Donald Trump retirou os EUA do acordo e anunciou o estabelecimento de novas sanções contra o Irã.

