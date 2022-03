Biden diz que Otan 'responderá' caso Rússia utilize armas químicas na Ucrânia

O presidente norte-americano expressou ainda a “esperança” de que a China não ajude Putin no conflito e se disse favorável à exclusão da Rússia do G-20 edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após cúpula da Organização do Tratado do Atântico Norte (Otan), em Bruxelas, nesta quinta-feira, 24, afirmou que a aliança militar reagirá caso a Rússia utilize armas químicas na Ucrânia.

“Responderemos se ele (Vladimir Putin) utilizá-las. A natureza da resposta dependerá da natureza do uso”, afirmou Biden, conforme a agência AFP.

Já a Rússia acusa os Estados Unidos de estarem envolvidos em atividades militares em laboratórios biológicos da Ucrânia, e diz que nacionalistas ucranianos estariam preparando ataques 'false flag' com armas químicas.

O presidente norte-americano declarou que a Otan está "mais unida do que nunca" e que o governo de Vladimir Putin teria fracassado em uma tentativa de dividir o Ocidente. A Otan envia armamentos ao Exército ucraniano e amplia as defesas especialmente no flanco oriental da aliança, mas até agora não interveio diretamente.

Biden expressou ainda a “esperança” de que a China não ajude Putin no conflito e se disse favorável à exclusão da Rússia do G-20.

