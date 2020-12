Biden diz que presença de Trump em sua posse marcaria fim do caos pós-eleitoral

247 - A ida de Donald Trump à posse de Joe Biden, seria, na opinião do presidente eleito, uma demonstração do fim do caos pós-eleitoral que tomou conta dos EUA.

"[A presença de Trump será] importante no sentido de que somos capazes de demonstrar o fim desse caos que ele criou, que há uma transferência pacífica de poder com as partes concorrentes ali, apertando as mãos e seguindo em frente", disse Biden.

De acordo com o democrata, causa muita preocupação a imagem que os americanos estão passando para o mundo com essas disputas após a eleição, mais do que o impacto na política interna, informa a Sputnik.​

A posse de Biden está agendada para 20 de janeiro. Embora quase todo o mundo já considere Biden o próximo chefe de Estado dos EUA, Donald Trump segue insistindo na teoria de que a eleição do último 3 de novembro teria sido alvo de uma fraude generalizada, se recusando a aceitar a derrota e criticando as declarações de vitória do candidato democrata. Apesar disso, o atual presidente americano concordou em lançar o processo formal de transição de poder para seu adversário.

O conhecimento liberta. Saiba mais