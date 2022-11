Biden diz que tropas dos EUA permanecerão na Polônia por muito tempo

Declaração é feita em meio a tensões crescentes com a Rússia edit

Sputnik - As tropas dos EUA atualmente estacionadas temporariamente na Polônia vão permanecer lá por tempo indeterminado, disse nesta quarta-feira (2) o presidente dos EUA, Joe Biden.

O comentário foi feito por Biden de passagem, após um evento na Casa Branca, sem fornecer mais detalhes. Varsóvia tem solicitado a Washington para implantar suas tropas na Polônia de forma permanente, mas isso violaria um tratado da Otan com a Rússia.

O correspondente Marek Walkuski da rádio polonesa Polskie Radio fez uma pergunta sobre as tropas dos EUA quando Biden estava saindo da Sala Leste da Casa Branca.

"Elas ficarão lá por muito tempo", respondeu o presidente estadunidense.

Não se sabe exatamente a quantidade de militares dos EUA atualmente presentes na Polônia, o principal centro logístico da Otan em apoio do governo da vizinha Ucrânia. Em maio, o embaixador dos EUA em Varsóvia revelou que mais de 12.600 militares americanos estavam no país, o maior número da história.

Em setembro, a Polônia solicitou o envio adicional de forças da Otan para o país e Países Bálticos, como resposta à mobilização parcial de reservistas na Rússia.

Recentemente, Jakub Kumoch, chefe do Departamento de Política Internacional do Gabinete do presidente polonês, disse que Washington deve implantar de forma permanente tropas e até armas nucleares em território polonês.

