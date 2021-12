Biden diz que vitória de Boric é exemplo para o mundo

As "eleições livres e justas" do Chile são um "exemplo poderoso para a região e o mundo", afirmou o presidente dos Estados Unidos edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a vitória do líder de esquerda Gabriel Boric nas eleições presidenciais do Chile - classificadas por ele como "livres e justas" - é um "exemplo poderoso para a região e o mundo".

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, Biden telefonou para Boric na quinta-feira (30) para parabenizá-lo pela eleição e discutir compromissos com justiça social, democracia, direitos humanos e crescimento inclusivo. "O presidente aplaudiu as eleições livres e justas do Chile como um exemplo poderoso para a região e o mundo".

Por rede social, o novo presidente chileno comentou: "além da alegria compartilhada por nossos respectivos triunfos eleitorais, conversamos sobre desafios comuns como comércio justo, crise climática e fortalecimento da democracia. Seguiremos conversando".

