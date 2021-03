Biden e López Obrador fazem sua primeira reunião virtual

247 - Os presidentes do México e dos Estados Unidos se reuniram por videoconferência nesta segunda-feira (1) e, entre outros temas, falaram em favor de uma "migração ordenada, segura e regular".

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e o estadunidense, Joe Biden, falaram nesta segunda-feira sobre a pandemia do coronavírus, os laços comerciais entre as duas nações e a política de imigração.

"Os Estados Unidos e o México ficam mais fortes quando estamos juntos", disse Biden durante a primeira videoconferência com López Obrador.

O presidente dos EUA destacou que existe uma "longa e complicada história" entre as duas nações e, apesar das divergências entre vizinhos, garantiu que EUA e México avançam quando trabalham juntos, seja para enfrentar os desafios da fronteira comum ou controlar a pandemia.

Biden afirmou que os EUA tratarão o México como um "igual". A esse respeito, o presidente dos Estados Unidos lembrou que 60% dos hispânicos no dos EUA são descendentes de mexicanos.

Quanto à igualdade de tratamento entre os pares, López Obrador concordou em manter o respeito pela soberania dos dois países.

López Obrador disse a seu homólogo norte-americano que era essencial "manter boas relações e diálogo sobre questões bilaterais periodicamente", informa a RT.

