Biden e Macron condenam invasão russa da Ucrânia em reunião na Casa Branca

WASHINGTON, (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron, apresentaram uma frente unida para a Ucrânia nesta quinta-feira na Casa Branca, e Biden disse que conversaria com o presidente russo, Vladimir Putin, se ele estivesse disposto a encerrar a invasão. .

Biden resistiu a falar com Putin desde que o líder russo lançou a invasão em fevereiro, enquanto Macron manteve abertas as linhas de comunicação com Putin.

"Estou preparado, se ele estiver disposto a conversar, (para) descobrir o que ele está disposto a fazer." Biden disse em entrevista coletiva conjunta com Macron.

Mas Biden disse que só faria isso em consulta com seus aliados da OTAN e não faria nada que prejudicasse os interesses ucranianos. "Eu não vou fazer isso sozinho", disse ele.

Biden recebe Macron para a primeira visita de Estado desde que o presidente dos EUA assumiu o poder no início de 2021. Além de prometer apoio à Ucrânia, os dois líderes buscaram maneiras de aliviar algumas tensões econômicas no Salão Oval.

Biden prometeu a Macron fazer mudanças na legislação dos EUA que foi aprovada no Congresso este ano e que os países europeus temem que prejudiquem suas economias. Projetos de lei destinados a impulsionar a energia renovável dos EUA e a indústria de semicondutores têm "falhas" que podem ser resolvidas, disse Biden.

"Existem ajustes que podemos fazer que podem tornar fundamentalmente mais fácil para os países europeus participarem e/ou ficarem por conta própria", disse Biden, que disse que ele e Macron tiveram uma longa discussão sobre o assunto.

Macron disse que era importante para os Estados Unidos e seus aliados europeus "ressincronizarem" suas abordagens.

“A França não veio aqui para pedir algum tipo de exceção para sua economia. Viemos compartilhar como as consequências dessa regulamentação nos impactam”, afirmou.

Em uma declaração conjunta emitida após as negociações no Salão Oval, os dois líderes disseram que estão comprometidos em responsabilizar a Rússia "por atrocidades e crimes de guerra amplamente documentados, cometidos tanto por suas forças armadas regulares quanto por seus representantes" na Ucrânia.

Eles prometeram coordenar suas preocupações em relação ao "desafio da China à ordem internacional baseada em regras, incluindo o respeito pelos direitos humanos e trabalhar em conjunto com a China em importantes questões globais como a mudança climática".

Macron levantou preocupações francesas e europeias sobre subsídios na Lei de Redução da Inflação (IRA) de Biden, um projeto de lei de US$ 430 bilhões que oferece subsídios maciços para produtos fabricados nos EUA e visa enfrentar a crise climática.

Líderes europeus dizem que o pacote legislativo assinado por Biden em agosto é injusto para empresas não americanas e seria um duro golpe para suas economias enquanto a Europa lida com as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro.

Enquanto isso, na quinta-feira, os ministros da OTAN se reuniram em Bucareste e prometeram mais ajuda à Ucrânia para ajudar contra os ataques da Rússia à infraestrutura de energia durante o inverno.

A aliança, da qual os Estados Unidos e a França são membros fundadores, também está discutindo como enfrentar os desafios impostos pelo fortalecimento militar da China e sua cooperação com a Rússia, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Macron disse no passado que a China não deveria ser um foco para a OTAN.

BEIJOS E LAGOSTA

Os Macron chegaram a Washington na terça-feira para sua segunda visita de Estado aos Estados Unidos desde que o líder francês assumiu o cargo em 2017.

Biden, 80, e Macron, 44, tiveram muitos encontros em encontros internacionais, mas este foi o maior tempo que passaram juntos. Um brilhante jantar de estado foi planejado, com 200 lagostas do Maine trazidas para a ocasião.

Biden e sua esposa Jill cumprimentaram Macron e sua esposa Brigitte com abraços, beijos e largos sorrisos enquanto comemoravam mais de 200 anos de relações entre os Estados Unidos e a França.

Os dois líderes e suas esposas, que jantaram juntos informalmente na quarta-feira, participaram de uma cerimônia de chegada em South Lawn que contou com uma guarda de honra militar, uma banda colonial de jaqueta vermelha com o Fife and Drum Corps e hinos nacionais.

Entre os presentes que Macron trouxe estava uma versão em vinil e CD da trilha sonora original do filme de 1966 de Claude Lelouch "Un Homme et une Femme", o filme que os Bidens foram ver em seu primeiro encontro, de acordo com o Palácio do Eliseu.

Os Biden presentearam Macron com um espelho personalizado feito de madeira caída do terreno da Casa Branca e uma coleção de discos de vinil personalizados de grandes músicos americanos.

O jantar formal em um pavilhão no White House South Lawn contará com música de Jon Batiste, Chardonnay de Napa Valley e queijos de Oregon, Califórnia e Wisconsin.

