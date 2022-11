Biden e Macron discutirão sobre Ucrânia, China e Irã em Washington, diz autoridade dos EUA

Apoie o 247

ICL

TASS - O presidente dos EUA, Joe Biden, e seu colega francês, Emmanuel Macron, discutirão sobre a Ucrânia, a China, o Irã e a região do Sahel durante a próxima reunião em Washington, na quinta-feira (1), disse um representante do alto escalão do governo dos EUA na segunda-feira.

O funcionário disse que a visita é uma oportunidade para os dois presidentes coordenarem suas ações sobre as questões globais mais prementes. O governo estadunidense espera que a Ucrânia se torne o tema central das negociações - assim como durante as inúmeras discussões anteriores deste ano. Os dois líderes também devem discutir os desafios da China, Irã e Oriente Médio, bem como a cooperação econômica e energética entre os dois países. Biden também pretende discutir com Macron sobre a situação na região do Sahel.

As autoridades dos EUA veem a visita de Macron como uma oportunidade para enfatizar o reforço de alianças como parte fundamental da abordagem dos EUA em política externa.

Macron estará em Washington para uma visita de cinco dias - de 29 de novembro a 3 de dezembro. Durante as conversas com Biden, ele pretende discutir as disputas comerciais entre os dois países, entre outros assuntos. A viagem do líder francês ocorre 15 meses após o acordo sobre a compra de submarinos, assinado por Washington, Londres e Austrália à revelia da França e em detrimento deste país.

