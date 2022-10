Biden e Nuland prometeram destruir o gasoduto Nord Stream antes da invasão russa, lembra Jan Oberg

Apoie o 247

ICL

Artigo de Jan Oberg* originalmente publicado no Transnational 29/10/22. Traduzido e adaptado por Rubens Turkienicz com exclusividade para o Brasil 247

Pessoas da Academia Dinamarquesa de Defesa e outros especialistas militares – por exemplo: aqueles da Danish Broadcasting Corporation – o maior meio dinamarquês de mídia – e, obviamente, o conselheiro do presidente ucraniano – apontam a Rússia como a sabotadora do gasoduto Nord Stream perto de Bornholm, a ilha dinamarquesa ao sul da Suécia.

No entanto, o primeiro-ministro dinamarquês Frederiksen e o ministro da defesa Bodskov foram um pouco mais leves com a Rússia, indicando quão importante – e difícil – é ter clareza sobre este tipo de coisa que está tão no fundo do mar.

Leiam a matéria do serviço público sempre politicamente correto da Radio Dinamarca: “ Ucrânia sobre o vazamento de gás no Mar Báltico: ataque terrorista russo. A Rússia quer criar o pânico antes do inverno, diz o conselheiro do presidente ucraniano ” e aqui, no noticiário do horário nobre TV-Avisen, o ministro da defesa Bodskov explica que nós jamais teremos clareza sobre quem executou a explosão, que isto é tudo muito difícil e levará tempo e que a Dinamarca tem o total apoio da OTAN...

Aqui está o despacho da UPI sobre a União Europeia: “28 de setembro (UPI) – Na quarta-feira, a União Europeia disse que os vazamentos nos gasodutos de gás natural Nord Stream 1 e 2 ocorreram devido a um ‘ato deliberado’, mas evitou culpar a Rússia pelos vazamentos”.

Que coisa interessante: eles evitaram. É a primeira vez.

Obviamente, isto é um passeio de bicicleta aquática política no profundo mar azul.

A Rússia certamente tem uma torneira – daquele tipo que você tem na pia da sua cozinha – com a qual ela pode parar o gás? Por que correr um grande risco com um ataque de espionagem tão difícil e profundo?

Como de costume, as mídias dinamarquesas parecem não ter familiaridade com os motores de busca da web. E se eles tiverem, deve ser que eles não estão reportando tudo o que viram e, portanto, estão se engajando numa educação pública bastante estreita – deixando de fora aquilo que eles acreditam que os cidadãos, por razões políticas, não precisam saber.

Você mesmo pode fazer a busca – não use o Google, porque este faz parte da política exterior dos EUA – ao invés disso, use o DuckDuckGo, por exemplo – com as palavras “Biden sobre Nord Stream 2” e há toneladas de referências a Biden e a sua famosa promessa numa coletiva de imprensa com o chanceler alemão Scholz que “nós daremos um fim a isto” - Nord Stream 2 – se a Rússia invadir a Ucrânia.

Isto ocorreu em 7 de fevereiro deste ano – 3 semanas antes da invasão de Putin, que rompeu a lei internacional em resposta à provocação da escalada sistemática de 30 anos da OTAN na Ucrânia, como um futuro membro da OTAN.

Eis aqui um vídeo da Reuters daquilo que já era, então, um plano sensacional – no qual Biden claramente não quer explicar coisa alguma e o chanceler Scholz parece um pouco atordoado:

Também parece claro que a Madame “Foda-se-a-União-Europeia” Victoria Nuland – subsecretária de estado de Biden – disse a mesma coisa tão inequivocamente – veja este vídeo no Twitter e no YouTube:

Eu desejo tudo de bom para Frederiksen e Bodskov, os especialistas militares subaquáticos dinamarqueses e os mergulhadores, bem como as mídias dinamarquesas com a difícil e longa investigação sobre o suspeito ataque terrorista russo.

Faz muito tempo desde que a verdade se tornou implausível...

* Jan Oberg e a sua esposa, Dr Christina Spännar, são fundadores da The Transnational Foundation (TFF - A Fundação Transnacional). Nascido em 1951, ele é um cidadão dinamarquês, vivendo em Lund, Suécia, desde 1971 e é um pesquisador da paz, mediador e comentarista sobre a paz nacionalmente respeitado, bem como um fotógrafo artístico.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.