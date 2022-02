Biden e Putin concordaram em realizar uma cúpula em Paris para discutir situação na Ucrânia, diz Macron

Antony Blinken e Sergei Lavrov devem se reunir na próxima quinta-feira para reiniciar o esforço diplomático entre as duas potências rivais edit

Sputnik - Os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram com a realização de uma cúpula proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron para expor questões relacionadas à estabilidade e segurança estratégicas na Europa, segundo um comunicado do Palácio do Eliseu, neste domingo (20).

De acordo com a nota, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, devem se reunir na próxima quinta-feira (24) para iniciar o esforço diplomático.

"[A cúpula] só poderá ser realizada com a condição de que a Rússia não invada a Ucrânia", diz o comunicado.

O texto afirma ainda que Macron se comprometeu com ambas as partes em contribuir na preparação do conteúdo das discussões.

A proposta do presidente francês foi feita aos líderes separadamente, em ligações telefônicas, neste domingo (20).

Macron conversou com Putin por cerca de 105 minutos. Na ligação, o presidente russo afirmou que os EUA e a Otan deveriam "levar a sério as demandas russas por garantias de segurança".

Com Biden, o tempo da chamada foi de apenas 15 minutos, no início do dia.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, também receberam telefonemas de seu colega francês.

A tentativa de esfriar a escalada bélica na Ucrânia ocorre no momento mais tenso desde o início dos conflitos em Donbass.

As repúblicas autoproclamadas de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) têm relatado ataques de Kiev na região desde a última sexta-feira (18). Segundo as autoridades, as forças ucranianas têm usado armamentos proibidos pelos Acordos de Minsk para bombardear as cidades da região.

